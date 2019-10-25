SOCAR огласил объемы реализации строительных работ на НПЗ имени Гейдара Алиева

25 октября 2019 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прогресс строительства новых установок на бакинском нефтеперерабатывающем заводе SOCAR имени Гейдара Алиева по пакету А достиг 58 процентов.

Однако, как передает в пятницу Trend со ссылкой на слова замначальника управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагима Ахмедова, в период временной остановки завода в прошлом году был уточнен объем работ пакета Б и выяснилось, что для устойчивой деятельности необходимо строительство большего масштаба установок, чем планировалось ранее.

В частности, 24 установки будут построены заново на месте старых. Некоторые установки, например, для очистителя дизеля от серы и других примесей, уже находятся на стадии строительства.

"В целом, значительная часть НПЗ будет построена заново, что обеспечит устойчивую детальность завода на следующие десять лет" - подытожил Ахмедов.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @eldarjanashvili

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