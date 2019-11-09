Темпы строительства IGB будут рассмотрены в Болгарии

9 ноября 2019 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Темпы строительства интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, будут рассмотрены 11 ноября, передает Trend со ссылкой на министерство энергетики Болгарии.

Инспекция будет проходить на территории между селами Воеводино и Орлово в Болгарии.

В инспекции примут участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, вице-премьер Томислав Дончев, председатель Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения (EWRC) Иван Иванов.

«Реализация приоритетного проекта IGB имеет ключевое значение для диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в Юго-Восточной Европе», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая в Болгарии.

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будет направлено на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля - в объеме 0,3 миллиарда кубометров, на краткосрочные рынки.

На втором этапе, также в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции.

4,5 миллиарда кубометров газа будет направлено на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа - на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Equinor опубликовала обновленный анализ компонентного состава азербайджанской нефти
Энергетика 10:17
Строительная компания о ходе работ в крупном жилом комплексе на территории Белого города
Бизнес 8 ноября 19:48
Азербайджанская компания налаживает производство молочных йогуртов
Бизнес 8 ноября 18:05
В Хачмазе произведен посев зерновых с повышенной урожайностью
Бизнес 8 ноября 17:53
Азербайджанская строительная компания о планах реализации проектов в Украине
Бизнес 8 ноября 16:48
SOCAR AQS принято в сообщество международной организации «Глобальная Инициатива по Отчетности»
Бизнес 8 ноября 16:44
Лента новостей
В Ашхабаде пройдут Дни Спецпрограммы ООН для экономик стран Центральной Азии
Туркменистан 11:08
В Туркменистане собрано более одного млн тонн хлопка-сырца
Бизнес 11:08
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 11:03
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели, на 4 - 9 ноября
Энергетика 10:55
Российская "Независимая газета" опубликовала статью, посвященную Дню Государственного флага Азербайджана
Политика 10:38
В Турции еще одна семья погибла от отравления цианидом – СМИ
Турция 10:30
Объем международных резервов Казахстана вновь приближается к $30 млрд
Финансы 10:21
Equinor опубликовала обновленный анализ компонентного состава азербайджанской нефти
Энергетика 10:17
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
В мире 10:13