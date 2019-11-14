Ариэль Коэн: Для развития проекта Транскаспийского трубопровода Туркменистан должен работать с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Проект Транскаспийского трубопровода, предусматривающий транспортировку туркменского газа в Европу, технически легко осуществить, рассказал Trend старший научный сотрудник Атлантического совета и основатель International Market Analysis Ltd. Ариэль Коэн.

«Проект, который позволит подключить туркменские газовые месторождения к экспортному газопроводу, известному как Транскаспийский трубопровод, рассматривался и обсуждался в течение многих лет, возможно, в течение двух десятилетий. Этот проект очень легко осуществить с технической точки зрения. Для этого требуется всего лишь прокладка 120-километрового трубопровода между туркменским сектором Каспийского моря и азербайджанским сектором Каспия», - сказал он.

Как отметил эксперт, это жизнеспособный проект.

«Европейцы должны играть большую роль и быть более решительными и настойчивыми в этом деле. Таким образом, для развития проекта Туркменистан должен работать с Азербайджаном и международными нефтегазовыми компаниями, которые могут быть вовлечены», - сказал Коэн.

Он отметил, что необходимо осуществить проект за счет средств международных финансовых организаций, таких как, Европейский банк реконструкции и развития или Азиатский банк развития.

«Так что это вполне осуществимый проект. Он должен был быть реализован много лет назад, но, вероятно, это произойдет в следующем десятилетии», - заключил Коэн.

Отметим, что Транскаспийский газопровод предусматривает транспортировку туркменского газа в Европу через Азербайджан.

Туркменистан изучает возможность вывода своих энергоносителей на европейский рынок. Для этого необходимо проложить 300-километровый газопровод вдоль дна Каспийского моря до берегов Азербайджана.

Туркменистан заявил о готовности поставлять в Европу до 40 миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова, Редактор: Ровшан Гусейнов)

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