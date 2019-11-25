ПО "Азеригаз" огласило показатели обеспечения газом жилых домов за 10 месяцев

БАКУ/Trend/ - В целях оперативного решения вопросов, вытекающих из Указа Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева № 529 от 19 февраля 2019 года “Об упрощении допуска к эксплуатации некоторых многоквартирных зданий”, в городе Баку ускорился процесс приема в эксплуатацию многих зданий, сообщает Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Производственное объединение (ПО)“Азеригаз” продолжает мероприятия в данном направлении.

Так, по состоянию на первое ноября 2019 года, 17,104 тысячи квартир в 293 жилых домах, а в октябре 2,504 тысячи квартир в 60 жилых домах были обеспечены природным газом.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа в Иран, Грузию и Россию.

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