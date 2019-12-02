Mitsubishi может профинансировать строительства новой парогазовой установки на узбекской ТЭС

2 декабря 2019 20:25 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Epsilon начала мобилизацию спецтехники для строительства газопроводов в Узбекистане
Энергетика 17:47
Японская H.I.S. Holdings построит в Узбекистане отели в японском стиле
Строительство 17:32
Узбекско-китайское СП объявляет тендер на закупку блока питания
Тендеры 13:43
Международная компания поможет столице Узбекистана в создании новой инфраструктуры
Строительство 13:05
Непродовольственные товары в Узбекистане незначительно подорожали
Бизнес 12:45
Флаг Международной федерации гимнастики передан Азербайджану
Общество 12:25
Лента новостей
Кабмин Азербайджана изменил порядок рабочей недели в связи с новогодними праздниками
Общество 21:11
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России (ФОТО)
Политика 21:07
Между Азербайджаном и Катаром прошли первые политические консультации (ФОТО)
Политика 20:45
Грузия готовится принять на год председательство в Международном совете по оливкам
Бизнес 20:35
Азербайджанское предприятие разработало новые виды кондитерских изделий
Бизнес 20:02
Грузия увеличила экспорт хурмы
Бизнес 19:58
Пленум Конституционного суда Азербайджана рассмотрит запрос Президента о соответствии Конституции роспуска парламента
Политика 19:36
Кабинет министров утвердил даты праздников в Азербайджане на 2020 год
Политика 19:36
Азербайджанский завод нарастит производство одинарных кирпичей
Бизнес 19:27