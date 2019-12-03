Мурат Лекомпте: Импорт газа в Турцию через TANAP достигнет полной мощности в 2020 году (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Ожидается, что объем импорта газа в Турцию по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) достигнет полной запланированной мощности в шесть миллиардов кубометров в год после июня 2020 года.

Об этом сказал Trend руководитель отдела по внешним связям SOCAR Turkey Energy Мурат Лекомпте.

Он отметил, что на первом этапе TANAP будет транспортировать 16 миллиардов кубометров природного газа в год.

"Шесть миллиардов кубометров этого объема будут поставлены в Турцию, а 10 миллиардов кубометров - в Европу", - сказал Лекомпте.

Он отметил, что текущая пропускная способность трубопровода, которая составляет 16 миллиардов кубометров в год, может быть увеличена до 31 миллиарда кубометров за счет дополнительных инвестиций.

"В ближайшие годы Азербайджан станет важным поставщиком газа, особенно для стран Юго-Восточной Европы, за счет дополнительной добычи на других газовых месторождениях страны", - подытожил он.

Отметим, что церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать в европейские страны.

Отметим, что пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Объем транспортировки газа в Турцию по TANAP с начала коммерческих поставок газа 30 июня 2018 года и до конца октября 2019 года достиг 3,08 миллиарда кубометров.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом "Южного газового коридора", составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. По завершении строительства TAP, газ начнет поступать в Европу, приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: )

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