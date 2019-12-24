В одном из регионов Азербайджана газифицированы еще сотни единиц жилья

24 декабря 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Три поселка Дашкесанского района обеспечены природным газом, во вторник сообщает Trend со ссылкой на производственное объединение (ПО) «Азеригаз».

В сообщении отмечается, что в целом подачей природного газа было обеспечено 284 частных дома.

«В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти района Ахад Абиев, руководство Шамкирского регионального газоперерабатывающего управления ПО «Азеригаз», жители и работники газового хозяйства», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия было отмечено, что в рамках государственной программы по ускорению газификации в регионах в текущем году в поселке Дашкесан газом были обеспечены 103 частных дома, в поселке Гушчу Керпю – 82 частных дома и в поселке Гушчу- 99 частных домов.

«Согласно проектно-сметной документации, в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» проложено 14,171 тысячи метров стальных труб различного диаметра. В домах установлены газовые регуляторы и счетчики», - говорится в сообщении.

Отметим, что ПО "Азеригаз" осуществляет транспортировку, распределение и продажу природного газа на территории Азербайджана. "Азеригаз" также обеспечивает транспортировку природного газа, добываемого SOCAR, в Иран, Грузию и Россию.

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