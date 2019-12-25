ЛУКОЙЛ заинтересован в двух проектах в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Российская компания "ЛУКОЙЛ" заинтересована в двух проектах в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал газете «Коммерсантъ» глава "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

«В Азербайджане у нас сейчас идет переговорный процесс, который мы надеемся быстро завершить в первом квартале 2020 года. Нас интересуют два проекта, но пока я не буду их называть, договора по ним еще не подписаны. Именно в Казахстане и Азербайджане мы делали свои первые проекты и прекрасно знаем эти страны. На сегодня, наверное, мы единственные, кто погружен в геологию и в палеоформирование запасов углеводородов в Каспийском бассейне, который мы в свое время изучали очень детально. Это позволило нам сконцентрироваться на наиболее эффективных месторождениях», - отметил Алекперов.

Напомним, что компания ЛУКОЙЛ действует в нефтегазовом секторе Азербайджана с 1994 года. Компания имеет 10-процентную долю в проектах "Шах-Дениз" и "Южно-Кавказский трубопровод".

Помимо этого, компания участвует в продажах на розничном топливном рынке.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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