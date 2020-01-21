В иранском Хамадане введена в эксплуатацию солнечная электростанция

21 января 2020 17:04 (UTC+04:00)

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