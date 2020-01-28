Азербайджан и Украина обсудят сотрудничество в энергосфере

28 января 2020 10:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий обсудят вопросы экономического сотрудничества, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства энергетики.

Как сообщается, 31 января в Киеве состоится 12-е заседание межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

«В заседании примут участие делегации во главе с сопредседателями межправительственной комиссии - министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и министром инфраструктуры Украины Владиславом Криклием», - говорится в сообщении министерства.

Также отмечается, что в повестку дня комиссии вошли вопросы сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инфраструктурной, высокотехнологичной сферах, сельском хозяйстве, туризме, культуре.

«После обсуждения вопросов повестки дня планируется подписание протокола и нескольких документов по итогам 12-го заседания Межправительственной комиссии», - сообщает Минэнерго.

Отметим, что в рамках заседания комиссии, 29 января министр энергетики Парвиз Шахбазов, президент Госнефтекомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев, а также представители ряда структур и деловых кругов посетят ряд инфраструктурных объектов Одессы. 30 января состоится очередное заседание азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере и круглый стол с участием бизнес-кругов.

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