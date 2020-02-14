Установлены тарифы перевозки туркменских углеводородов через Азербайджан и Грузию (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Установлены тарифные ставки на перевозку туркменской нефти и нефтепродуктов морем и по железным дорогам Азербайджана и Грузии, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Протокол, устанавливающий новые тарифы, подписали в Тбилиси председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, генеральный директор АО «Грузинские железные дороги» Давид Перадзе, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское пароходство» Рауф Велиев, заместитель генерального директора ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Вахид Алиев, представители нефтяных терминалов Дюбенди и Батуми.

Тарифы, принятые для поддержки существующих объемов грузов и привлечения дополнительных грузов с альтернативных маршрутов, будут в силе с 1 апреля по 1 ноября 2020 года.

Новые тарифы будут касаться поставок нефти и нефтепродуктов танкерами и через нефтяные терминалы Туркменистана в Азербайджан и через железные дороги Азербайджана и Грузии в Батумский нефтяной терминал.

Отметим, что в 2019 году из порта Туркменбаши в нефтяной терминал Дюбенди танкерами было перевезено 271 тысяча тонн нефти и нефтепродуктов, а паромами в Алят – 90 тысяч тонн.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )