Танрыверди Мустафаев: Объекты продолжают незаконно потреблять электроэнергию

БАКУ/Trend/ - ОАО «Азеришыг» осуществляет широкие технические и организационные меры для выполнения задачи по доведению до 100 процентов сбора выплат за электроэнергию в рамках "Программы усиления финансовой дисциплины в энергетическом секторе", утвержденной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сказал во вторник Trend глава пресс-службы АО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, в сравнении с прошлыми годами в сборе выплат за электроэнергию произошел основательный скачок, что стало возможно благодаря заново созданной учетной системы и пресечению таких противоправных действий, как незаконное присвоение и использование электроэнергии.

"Однако, несмотря на предпринятые меры, все еще серьезное беспокойство вызывают такие негативные случаи, как кража электроэнергии, которые мешают нашей работе. Наблюдаются случаи, когда некоторые потребители, в частности, владельцы вилл, ЖСК, промышленных объектов и объектов общепита, отелей, теплиц и другие используют электроэнергию без счетчика, подключаются к кабельным сетям, что, в конечном итоге, наряду с кражей электроэнергии, создает серьезные проблемы в энергоснабжении других потребителей, в частности, рядовых граждан",- подчеркнул Мустафаев.

Он добавил, что учитывая вышеизложенное, ОАО «Азеришыг» еще раз предупреждает потребителей, незаконно подключившихся к электросети, и допускающих другие противоправные действия, что их электроснабжение незамедлительно будет отключено, сделано обращение в правоохранительные органы для пресечения незаконного потребления электроэнергии и привлечения виновных лиц к ответственности. Их имена будут обнародованы на сайтах azerishiq.az и в СМИ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)