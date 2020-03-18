В праздничные дни "Азеришыг" будет действовать в онлайн-режиме

Энергетика 18 марта 2020 14:43 (UTC+04:00)
В праздничные дни "Азеришыг" будет действовать в онлайн-режиме

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азеришыг" продолжает обслуживать граждан в онлайн-режиме.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, с сегодняшнего дня в Facebook и İnstagram заработала прямая связь с "Азеришыг", также обращения будут приниматься посредством мессенджера Whatsapp.

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