В праздничные дни "Азеришыг" будет действовать в онлайн-режиме

БАКУ/Trend/ - ОАО "Азеришыг" продолжает обслуживать граждан в онлайн-режиме.

Об этом в среду сказал Trend глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, с сегодняшнего дня в Facebook и İnstagram заработала прямая связь с "Азеришыг", также обращения будут приниматься посредством мессенджера Whatsapp.