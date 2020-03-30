В Казахстане от уплаты некоторых налогов освобождены производители топлива

БАКУ /Trend/ - Постановлением правительства Казахстана, в стране от уплаты некоторых налогов освобождены производители топлива, передает в понедельник Trend со ссылкой на обнародованное постановление от 16 марта 2020 года.

Сообщается, что в срок до 1 октября 2020 года ставка налога на добавленную стоимость составит восемь процентов при реализации и импорте товаров, включенных в перечень социально значимых продовольственных товаров.

Также, на период до 31 декабря 2020 года производители подакцизных товаров на территории Казахстан по бензину (кроме авиационного), дизельному топливу, реализуемым на экспорт будут освобождены от уплаты акцизов.

Отмечается, что на весь 2020 год установлен коэффициент «0» к ставкам налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по объектам налогообложения, используемым при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг.

В свою очередь, для налогоплательщиков, отнесенных к категории субъектов микро, малого или среднего предпринимательства:

- предоставлена отсрочка уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам до первого июня 2020 года;

- приостановлено до 1 июня 2020 года принятие по обеспечению исполнения не выполненного в срок налогового обязательства и принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности, а также задолженности по социальным платежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска;

- приостановлены проведения проверок, осуществляемых органами государственных доходов, на период чрезвычайного положения, при этом срок приостановления не включается в срок проверки.

Первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным. общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 294 человек.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)