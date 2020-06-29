Нефть дешевеет более чем на 1,5% на фоне роста числа заражений COVID-19

Цены на нефть в понедельник утром значительно снижаются на опасениях вокруг коронавируса и его влияния на спрос на сырье. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,88% — до 40,18 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 2,21% — до 37,64 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 2% — до 40,2 доллара за баррель.

Число случаев заболевания коронавирусом по всему миру продолжает расти, что заставляет некоторые страны возвращать карантинные ограничения. Так, в США власти Калифорнии вслед за властями Техаса и Флориды распорядились закрыть бары в нескольких округах штата, в том числе в Лос-Анджелесе. Инвесторы опасаются, что новые карантинные меры снова приведут к снижению спроса на топливо.

"Опасения второй волны живы и здоровы. Это ограничивает "бычьи" настроения, которые мы видели последние шесть-восемь недель", — сказал агентству Рейтер экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee). По его словам, высокие запасы нефти и возобновление роста добычи в США также оказывают давление на котировки.

"В ближайшие одну-две недели мы должны увидеть увеличение количества буровых установок, соразмерное росту добычи нефти", — считает Ли.