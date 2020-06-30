Греция и США займутся диверсификацией поставок углеводородов в Юго-Восточной Европе

Греция и США поддержали проекты региональных газопроводов и договорились работать над диверсификацией поставок энергоносителей в Юго-Восточной Европе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в совместном заявлении по итогам заседания Рабочей группы высокого уровня по стратегическому диалогу по энергетическим вопросам, распространенном в понедельник пресс-службой МИД Греции.

По ее данным, правительства Соединенных Штатов и Греции провели в этот день в формате видеоконференции второе заседание рабочей группы. "Глава делегации США, помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон, заместитель министра энергетики Марк Менезес, заместитель министра иностранных дел Греции по вопросам экономической дипломатии Константинос Франгояннис и заместитель министра охраны окружающей среды и энергетики Герасимос Томас подтвердили приверженность Греции и Соединенных Штатов совместной работе в целях поддержки диверсификации источников энергии в Юго-Восточной Европе, сотрудничеству с региональными партнерами в Восточном Средиземноморье с целью разработки энергетических ресурсов и продвижения региональной энергетической безопасности. Рабочая группа по энергетике опирается на неуклонно растущее двустороннее сотрудничество в продолжение встреч в рамках стратегического диалога между США и Грецией в декабре 2018 года и октябре 2019 года", - говорится в заявлении.

Делегации США и Греции обсудили текущие события в Восточном Средиземноморье, включая поддержку США всеобъемлющего сотрудничества, которое сближает различные заинтересованные стороны в данном регионе. В этом контексте обе стороны заявили о своей решительной поддержке Восточносредиземноморского газового форума (East Mediterranean Gas Forum). "Они также обсудили текущее состояние энергетического рынка, которое сформировалось под воздействием пандемии COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС). Каждая из сторон подтвердила важность диверсификации в энергетическом секторе, которая была выявлена в результате недавнего нарушения цепочек поставок [энергоносителей]", - отметили в МИД.

Поддержка Конвенции ООН по морскому праву

Делегации США и Греции подчеркнули необходимость того, чтобы все государства Восточного Средиземноморья вели свою деятельность в соответствии с международным правом, включая международное морское право, как это закреплено в Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, и развивали добрососедские отношения в интересах региональной стабильности и безопасности, создавая тем самым благоприятные условия для диверсификации источников энергоносителей и маршрутов их поставки.

"Фэннон выразил удовлетворение завершением строительства греческого участка Трансадриатического газопровода (TAP), высказался в поддержку продолжения строительства соединительного газопровода между Грецией и Болгарией (Interconnector Greece - Bulgaria, IGB), одобрил ход реализации проекта плавучей регазификационной установки сжиженного природного газа в греческом портовом городе Александруполис и подземного хранилища природного газа в городе Кавала, а также соединения трубопроводом Греции и Северной Македонии", - говорится в заявлении.

"Делегации из Греции и США вновь подтвердили свою поддержку диверсификации вариантов экспорта энергоносителей в Восточном Средиземноморье, которые усиливают энергетическую безопасность на региональном и европейском уровнях и которые являются эффективными с коммерческой точки зрения, что может включать новые инфраструктурные проекты, такие как Восточносредиземноморский газопровод (EastMed Pipeline)", - сообщили в МИД.

Инвестиции из США

Группа также обсудила потенциальные инвестиции частного сектора США в греческий энергетический сектор, возможности на рынке нефти и расширение сотрудничества в области возобновляемых источников энергии. Это было подчеркнуто новыми возможностями для инвестиций в США, созданными Американской корпорацией по финансированию международного развития. "Обе стороны приветствовали участие компании ExxonMobil в сотрудничестве с Total и Hellenic Petroleum в двух морских районах, которые были предоставлены для поиска и эксплуатации [углеводородов] к западу и юго-западу от острова Крит, и надеются на установление новых партнерских отношений в этой области. Стороны также обсудили инвестиционные возможности США в области возобновляемых источников энергии в свете недавно ратифицированного греческого закона "О модернизации экологического законодательства", - говорится в заявлении.

Делегации США и Греции обязались продолжить совместную работу во всех областях, которые обсуждались на заседании рабочей группы в контексте стратегического диалога, отметил греческий МИД.