Поставки газа по TANAP в Турцию превысили 5,8 млрд кубометров

БАКУ/Trend/ - С момента начала поставок первой партии газа 30 июня 2018 года до сегодняшнего дня по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию транспортировано более 5,8 миллиарда кубометров газа.

Об этом сказала Trend во вторник советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Как ранее говорилось в отчете минэнерго, за первые пять месяцев 2020 года экспорт газа в Турцию по TANAP составил 1,6 миллиарда кубометров.

Напомним, что запуск в эксплуатацию первого участка (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

Церемония открытия второго участка (Фаза-1) TANAP состоялась 30 ноября 2019 года в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне.

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поставляться в европейские страны.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ начнет поступать в Европу приблизительно в конце 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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