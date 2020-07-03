БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Индонезия подпишут меморандум в области энергетики, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Как сообщается, об этом было заявлено в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани в формате видеоконференции.

"На встрече также были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества Азербайджана и Индонезии в энергетической сфере. Были рассмотрены вопросы сотрудничества между SOCAR и компанией “Pertamina” по развитию нефтегазовых месторождений. Было отмечено, что ”Меморандум о взаимопонимании по энергетическому сотрудничеству между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и минеральных ресурсов Индонезии" готов к подписанию. Была отмечена целесообразность подписания документа во время визита министра энергетики и минеральных ресурсов Индонезии в Азербайджан", - отмечается в сообщении министерства.

SOCAR с 2007 года осуществляет экспорт сырой нефти в Индонезию. В течение 2007-2019 годов SOCAR поставила в Индонезию в общей сложности 25,1 миллиона тонн сырой нефти.

(Автор: Наргиз Исмаилова)