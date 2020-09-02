Туркменистан и Афганистан подписали новый меморандум в рамках ТАПИ

Энергетика 2 сентября 2020 09:59 (UTC+04:00)
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ADİF выплатил вкладчикам закрывшихся четырёх банков около 500 миллионов манатов
ADİF выплатил вкладчикам закрывшихся четырёх банков около 500 миллионов манатов
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Заповедник "Гора Бешбармаг" в Азербайджане включен в список памятников республиканского значения
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