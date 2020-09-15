В Румынии сдана в эксплуатацию 50-я по счету АЗС под брендом SOCAR (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) сдала в эксплуатацию 50-ю по счету автозаправочную станцию (АЗС) в Румынии, сообщает Trend во вторник со ссылкой на румынское представительство SOCAR.

Новая АЗС открылась в одном из основных туристических центров страны - в регионе Сибиу. Это третья по счету АЗС SOCAR в данном регионе.

Руководитель румынского представительства SOCAR Гамза Керимов отметил, что компания SOCAR, успешно реализующая инвестиционные проекты в Румынии, продолжает расширять сеть АЗС: "До конца этого года планируется доведение количества АЗС SOCAR в Румынии до 60-ти. SOCAR завершила первые шесть месяцев текущего года в Румынии с прибылью иреализовала на 100 процентов стратегический план развития на 2020 год".

Напомним, что SOCAR осуществляет деятельность в Румынии через компанию SOCAR Petroleum SA, созданную в 2011 году.

В настоящее время сеть АЗС компании охватывает 24 региона Румынии.

(Текст: Жаля Гасымова)