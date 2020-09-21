“Укртранснафта” разослала предложения о продаже азербайджанской нефти

БАКУ /Trend/ - АО “Укртранснафта” разослала предложения о продаже одной танкерной партии азербайджанской нефти.

Как передает Trend со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил гендиректор “Укртранснафта”, глава нефтяного подразделения группы “Нафтогаз” Николай Гавриленко.

По словам Н.Гавриленко, компания купила нефть на спаде цен по 29 долларов США за баррель и планирует продать по 44-48 долларов США за баррель. Вторую приобретенную танкерную партию также планируется реализовать до конца текущего года.

Он также не исключил, что нефть может быть переработана на мощностях Кременчугского НПЗ.

Как сообщалось, “Нафтогаз” в начале апреля согласовал заключение “Укртранснафтой” договора с SOCAR Trading на закупку двух танкерных партий нефти сорта Azeri Light объемом около 700 тысяч баррелей каждая, которые были доставлены в морской нефтяной терминал (МНТ) “Пивденный”.

В середине августа “Нафтогаз” разрешил компании заключить договор на продажу 90 тысяч тонн этой нефти (плюс-минус 10%). Согласно документу, цена продажи нефти привязана к среднеарифметическому значению котировок Platts для Brent, обнародованных на протяжении календарного месяца, в котором был оформлен бортовой коносамент (Bill of Lading), плюс наиболее выгодный дифференциал, определяемый по итогам анализа коммерческих предложений от международных трейдеров. В случае получения отрицательного дифференциала компания должна обратиться в Национальную акционерную компанию Украины (НАК) “Нафтогаз” за дополнительным согласованием.

"Укртранснафта”, 100% акций которой находятся в управлении , является оператором нефтетранспортной системы страны.

(Текст: Жаля Гасымова. Редактор: Ровшан Гусейнов)