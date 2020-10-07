P&O Maritime Logistics обнародовала текущие нефтегазовые проекты в Азербайджане
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Путин: У нас перед Арменией есть обязательства в рамках ОДКБ, но боевые действия ведутся не на территории Армении
В результате армянских провокаций погибло 28 мирных азербайджанских граждан - Генпрокуратура Азербайджана
К разоблачению армянского вранья должны подключаться и азербайджанцы, проживающие за рубежом - депутат
Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта бессмысленны при нынешней политике Армении – посол
Хикмет Гаджиев: Ракетные удары со стороны Армении подтвердили агрессивный характер военной доктрины этой страны
Моя позиция ни в коем случае не отличается от позиции любого гражданина страны - главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева
Хикмет Гаджиев: Армения подвергла трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан обстрелу ракетами кассетного типа (ФОТО)
Генпрокуратура: Азербайджанская армия предотвратила попытку Армении нанести ракетные удары по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан
Азербайджанская армия не воюет с армянским народом, она сражается с агрессором, оккупировавшим наши земли — Лариса Тарусова
Оттесненные вдоль линии фронта ВС Армении обосновались на территории Армении и подвергают обстрелам населенные пункты Азербайджана - минобороны
Военнослужащие ВС Армении, не выдержав натиска армии Азербайджана, бросили позиции и обратились в бегство - минобороны