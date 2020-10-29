БАКУ /Trend/ - Российская нефтяная компания «Лукойл» с оптимизмом смотрит на перспективы сотрудничества с Туркменистаном.

Как сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz, об этом сказал глава «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов на XXV Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана 2020», организованной Государственными концернами Туркмнистана «Туркменгаз» и «Туркменнебит» в партнерстве с компанией «Turkmen Forum».

Также он отметил достижения, связанные с топливно-энергетическим комплексом Туркменистана и развития экономики в целом.

Вагит Алекперов также рассказал о сотрудничестве возглавляемой им компании, которая обладает опытом работ на шельфе Каспия.

Напомним, что ранее стороны уже встречались. Так, в ходе предыдущей встречи, стороны обменялись мнениями о перспективах развития нефтегазовой отрасли в Туркменистане.

Отметим, что в декабре прошлого года директор департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник заявил о том, что крупные российские энергетические компании проявляют большой интерес к работе в Туркменистане.

В августе прошлого года первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько сказал журналистам, что компании "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром" интересуются освоением нефтегазовых месторождений в Туркменистане.

(Автор: Джейла Алиева.)

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