Победа Азербайджана в Карабахской войне также обеспечит безопасность наших региональных и глобальных энергетических проектов – министр

Энергетика 12 ноября 2020 17:47 (UTC+04:00)
Победа Азербайджана в Карабахской войне также обеспечит безопасность наших региональных и глобальных энергетических проектов – министр

БАКУ/ Trend/ - Недавняя военная и политическая победа Азербайджана в Карабахской войне, в соответствии с нормами и принципами международного права, также является хорошей новостью с точки зрения обеспечения стабильности поставок европейским и другим потребителям, поскольку безопасность поставок нефти и газа стала целью военной агрессии Армении.

Как передает Trend, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на 22-м заседании министров Форума стран-экспортеров газа (GECF), прошедшем в формате видеоконференции.

«С 27 сентября было предпринято несколько попыток нанести удар по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, Южнокавказскому трубопроводу, Западному экспортному трубопроводу, нефтепроводу Баку-Новороссийск, а также по крупнейшим тепловым и гидроэлектростанциям в Азербайджане.

Кроме того, высокопоставленные официальные лица Армении заявили о намерении разрушить Сангачальский нефтегазовый терминал, который является одним из крупнейших в мире.

Стабильность на мировом рынке нефти и газа требует полной свободной геополитической среды. Поэтому, тот факт, что Азербайджан завершил 30-летний конфликт, обеспечив справедливость и восстановив свою территориальную целостность в соответствии с международным правом, также служит вышеуказанной взаимовыгодной цели. В этой связи военная капитуляция Армении, приведшая к освобождению наших территорий от оккупации, также обеспечит безопасность и надежность наших региональных и глобальных энергетических проектов», - сказал министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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