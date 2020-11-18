Законопроект, стимулирующий строительство маневренных мощностей в электроэнергетике, примут в РК

В Казахстане планируют принять законопроект, стимулирующий строительство маневренных мощностей в электроэнергетике. Об этом рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В рамках визита Нурлан Ногаев ознакомился с работой солнечной и гидроэлектростанции в районе Капчагайского водохранилища, побывал на месте строительства ветроэнергетический станции в селе Шелек, посетил Мойнакскую гидроэлектростанцию и обсудил с ответственными лицами энергоснабжение города Алматы и Алматинской области.

Отвечая на вопросы журналистов, Нурлан Ногаев рассказал о том, как Правительство Казахстана намерено стимулировать строительство маневренных мощностей в электроэнергетике.

Как известно, на сегодняшний день в Казахстане профицит электрической мощности сопровождается дефицитом маневренных мощностей. Потребление электроэнергии в течение суток носит неравномерный характер, с повышением в вечерние часы и снижением ночью, требующий оперативной переменной работы электрических станций. Существующих регулировочных возможностей действующих электростанций недостаточно, в связи с чем системный оператор вынужден пользоваться регулированием энергосистемы России.

«Министерство инициировало ряд изменений в существующие законы, которые на данный момент находятся на обсуждении в Парламенте. В числе прочего данные изменения позволят стимулировать инвесторов на строительство возобновляемых источников энергии (ВИЭ) путем продления сроков контрактов на покупку электроэнергии, централизованную покупку-продажу паводковой электрической энергии через расчетно-финансовый центр (РФЦ), предоставление финансовой поддержки со стороны правительства РФЦ для снижения риска инвесторов и снижения цены на электронных торгах для ВИЭ, - рассказал Нурлан Ногаев.

Развитие маневренных мощностей для привлечения их к регулированию дисбалансов производства-потребления позволит перенаправить покупку части услуг по компенсации отклонений на электростанции Казахстана. Отбор проектов по созданию маневренной генерации будет осуществляться путем применения аукционного отбора, что позволят придать импульс строительству таких источников, произвести выбор наиболее эффективных проектов с минимальным воздействием на цены для конечных потребителей. Данные меры позволят повысить инвестиционную привлекательность сектора ВИЭ в Казахстане, а также благоприятно скажутся на энергетической системе страны».