Польша поддержит дальнейшее развитие «Южного газового коридора» - посол

БАКУ/ Trend/ - Польша всегда политически поддерживала проект «Южного газового коридора», сказал Trend посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

«Прежде всего, хочу поздравить Азербайджан с большим прогрессом в энергетической сфере. Мы очень рады, что Азербайджан завершает реализацию проекта «Южный газовый коридор» вводом в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP). Это очень важный проект для вашей страны и яркий пример сотрудничества высокого уровня между Азербайджаном, ЕС и другими западными странами. Решение Великого лидера Гейдара Алиева развивать энергетический сектор, опираясь на западный капитал и опыт, было историческим и смелым решением, которое позволило Баку достичь успехов не только в энергетике, но и во многих других областях. Польша надеется, что Азербайджан продолжит данный путь. Я хотел бы подчеркнуть, что Варшава всегда политически поддерживала этот проект», - сказал он.

Поборски отметил, что Польша видит потенциал сотрудничества в области энергетики с Азербайджаном.

«Благодаря успешным политическим и экономическим преобразованиям Польша предлагает выгодное сотрудничество в энергетическом секторе. Такие флагманы нашей нефтегазовой отрасли, как Orlen или Polish Oil Mining and Gas Extraction, уже реализуют проекты на многих рынках. Государственная администрация поддерживает их зарубежные проекты.

Мы будем поддерживать дальнейшее развитие «Южного газового коридора», так как он обеспечивает реальную диверсификацию источников энергии для ЕС. Мы также положительно оцениваем поставки азербайджанской сырой нефти нашим восточным и южным соседям. Чем больше игроков на рынке, тем он безопаснее!

Исходя из этого, мы активно диверсифицируем поставки энергоресурсов в нашу страну. Терминал СПГ в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe из Норвегии являются ключевыми инфраструктурными проектами, которые укрепляют нашу экономику и энергетическую безопасность.

В то же время Польша имеет большой потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии и зеленых технологий. Польша успешно диверсифицирует поставки ископаемого топлива, и доля возобновляемых источников энергии в нашем энергобалансе неуклонно растет. Многие наши компании разработали различные интересные технологии, которые могут быть интересны многим компаниям и учреждениям в Азербайджане. Перспективными сферами сотрудничества являются ветроэнергетика, биотопливо или солнечная энергия. Поэтому мы приветствуем решение властей Азербайджана уделять больше внимания возобновляемым источникам энергии. Это очень важно, потому что это чистая энергия, и в вашей стране прекрасные условия для производства солнечной и ветряной энергии», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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