ОБСЕ делится с Туркменистаном опытом управления рисками при добыче, хранении и транспортировке нефти и газа

БАКУ /Trend/ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) ознакомила представителей Туркменистана со способами защиты нефтегазовой инфраструктуры от природных и техногенных катастроф в ходе онлайн семинара, сообщает Trend со ссылкой на электронную газету Nebit-Gaz.

Сообщается, что участники были ознакомлены с международными стандартами проведения оценки возможных рисков и разработки эффективных мер предупреждения и реагирования на аварии в нефтегазовом секторе.

Также было обсуждено внедрение механизмов защиты нефтегазовой инфраструктуры и укрепление энергетической безопасности.

Помимо этого, представители ОБСЕ поделились опытом в области управления рисками в секторе добычи, производства, хранения и транспортировки нефти и газа.

В числе обсуждаемых вопросов также были меры защиты инфраструктуры от «кибератак» и цифровое будущее защиты нефтегазовой отрасли.

Напомним, что ранее ОБСЕ и Туркменистан обсудили возможные шаги для разработки программы Туркменистана по развитию энергетической дипломатии.

Ранее сообщалось, что в Туркменистане будут изучать ключевые тенденции глобальной нефтегазовой индустрии, состояние мировых энергетических рынков и анализировать спрос на основные виды продукции топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для формирования собственного плана развития ТЭК.

Отметим, что в целях улучшения топливно-энергетического комплекса страны было также решено диверсифицировать нефтегазовый сектор и модернизировать его инфраструктуру на инновационной основе.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva