SOCAR Trading закупит в течение двух лет 2 млн тонн туркменской нефти

БАКУ /Trend/ - SOCAR Trading, являющаяся торговым подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, закупит около 2 миллионов тонн туркменской нефти в течение двух лет, сообщает в среду Trend.

В SOCAR подтвердили данную информацию.

Как сообщается, SOCAR Trading выиграла тендер малайзийской компании Petronas на закупку сырой нефти, добываемой на месторождении Киянлы в Туркменистане.

Соответствующий контракт подписан сроком на два года и может быть продлен в будущем.

Напомним, что ранее SOCAR Trading выиграла тендер Eni Turkmenistan на закупку примерно 500 000 тонн туркменской нефти сорта "Окарем" в 2021 году.

Нефть планируется экспортировать по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

(Автор: Ляман Зейналова)

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