На Аляске суд отказал в запрете на аренду участков заповедника для добычи нефти и газа

Федеральный окружной суд в штате Аляска отказался удовлетворить ходатайство представителей американских коренных народов и правозащитников, которые требовали запретить администрации США до завершения соответствующего разбирательства сдавать в аренду энергетическим компаниям участки одного из заповедников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствую материалы, поступившие в электронную базу суда.

Иск был подан в августе 2020 года. В числе ответчиков указано Министерство внутренних дел (МВД) США. В Соединенных Штатах МВД не является силовым ведомством, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов. Речь в поданном иске идет об одном из заповедников на побережье моря Бофорта. Ведомство ранее заявляло, что планирует выставить на конкурс ряд участков в целях добычи там нефти и газа энергетическими компаниями.

Судья Шэрон Глисон отказалась удовлетворить ходатайство о вынесении соответствующего запрета на время разбирательства. Как она посчитала, истцы не смогли убедительно доказать, что "будет нанесен непоправимый ущерб" окружающей среде, если не наложить указанный запрет незамедлительно. Вместе с тем Глисон пока не вынесла окончательного постановления в данном разбирательстве.

Действующая администрация Дональда Трампа рассчитывала сдать указанные участки в аренду до смены президента США. Ожидается, что 20 января новым президентом США станет демократ Джозеф Байден.

Как отмечала газета The Washington Post, пока нет ясности относительно того, насколько привлекательным для частного сектора окажется предложение администрации США о сдаче участков в аренду из-за отсутствия в этой зоне необходимой инфраструктуры и резко негативного отношения к замыслам американских властей со стороны части коренного населения и защитников окружающей среды.

Добычу энергоресурсов в этом районе Конгресс США разрешил в 2017 году. За это выступала Республиканская партия.