На казахстанском месторождении Тенгиз число заражений коронавирусом превысило 800

В Атырауской области на Тенгизе число инфицированных коронавирусом превысило 800 человек, передаёт Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По информации, предоставленной департаментом санитарно-эпидемиологического контроля, за минувшие сутки в Атырауской области коронавирусной инфекцией заболел 101 человек. Среди инфицированных - 9 пациентов из города Атырау. В результате скрининга было выявлено 78 заболевших на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе -2, Курмангазинском -12.

Заболевание у 12 человек с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. В домашних условиях получает лечение 321 пациент, в областном инфекционном стационаре находятся 95 человек, в районных инфекционных стационарах - 39, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз-811 человек.

За прошедшие сутки в области от коронавируса выздоровело 32 пациента.