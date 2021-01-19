Планируется подписание заключительных договоров Азербайджана и ОАЭ по проектам солнечной энергии

Энергетика 19 января 2021 13:50 (UTC+04:00)
Планируется подписание заключительных договоров Азербайджана и ОАЭ по проектам солнечной энергии
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