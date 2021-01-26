Казахстан продолжит наращивать объёмы добычи и переработки сырьевых ресурсов

Добыча нефти и газа в Казахстане по итогам 2020 г. с учетом исполнения обязательств ОПЕК+ составила 85,7 млн тонн нефти и 55,2 млрд м³.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, сказал премьер-министр страны Аскар Мамин на расширенном заседании правительства под председательством президент Касым-Жомарта Токаева.

В 2021 г. продолжится работа по наращиванию объёмов добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов, с планом добычи в 86 млн тонн нефти и 55,8 млрд м³ газа.

В текущем году будет начато строительство газоперерабатывающего завода на Кашагане, расширение нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, компрессора обратной закачки газа в рамках проекта расширения Карачаганака, завода по производству катализаторов каталитического крекинга.

В то же время будут завершены такие проекты, как интегрированный газохимический комплекс, производство октаноповышающих присадок, реверс нефтепровода «Кенкияк-Атырау», производство тепловыделяющих сборок для атомных реакторов, введение в эксплуатацию 23 объектов ВИЭ.

В целом, в текущем году планируется обеспечить рост объема производства нефтегазохимической продукции на 12%. Одной из стратегических задач является наращивание несырьевого сектора.