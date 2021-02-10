11 февраля в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоится VII заседание министров

Энергетика 10 февраля 2021 18:15 (UTC+04:00)
11 февраля в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоится VII заседание министров

БАКУ /Trend/ - 11 февраля в Баку в формате видеоконференции состоится VII заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, ожидается, что в заседании Консультативного совета в этом году примут участие: комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон, комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливер Вархели, а также высокопоставленные представители США, Албании, Великобритании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Грузии, Хорватии, Италии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Турции, Туркменистана и Греции.

В мероприятии также примут участие компании, участвующие в проекте, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, Азиатский Банк Инфраструктурных Инвестиций и другие международные финансовые учреждения.

"VII заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" после церемонии открытия и приветственных речей будет продолжено двумя пленарными сессиями, посвященными проделанной работе по проекту, а также перспективам проекта",- отмечают в министерстве.

Напомним, что первое заседание министров в рамках Консультативного совета “Южного газового коридора” состоялось 12 февраля 2015 года, второе-29 февраля 2016 года, третье-23 февраля 2017 года, четвертое-15 февраля 2018 года, пятое-20 февраля 2019 года, шестое-20 февраля 2020 года.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

11 февраля в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоится VII заседание министров - Gallery Image
11 февраля в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоится VII заседание министров - Gallery Thumbnail
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