Чехия и Азербайджан подпишут новое соглашение об энергосотрудничестве – министерство

БАКУ /Trend/ - В настоящее время ведутся переговоры по подписанию нового соглашения между Чехией и Азербайджаном о сотрудничестве в области энергетики, сообщили Trend в министерстве промышленности и торговли Чехии.

"Мы намерены подписать этот документ как можно скорее, поскольку всегда подчеркивали важность энергетического сотрудничества с Азербайджаном, в том числе поставок азербайджанской сырой нефти для чешских нефтеперерабатывающих заводов, в особенности для НПЗ в Кралупах-над-Влтавой.

Азербайджан является вторым по значимости поставщиком нефти в Чешскую Республику и поэтому существенно и позитивно влияет на энергетическую безопасность нашего государства. Например, в 2020 году по трубопроводу IKL в Чехию было отправлено 1,426 миллиона тонн азербайджанской нефти", - отметили в ведомстве.

Как ранее сказала Trend заместитель министра промышленности и торговли Чехии по делам ЕС и международной торговли Мартина Тауберова, две страны тесно сотрудничают в области энергетики.

"Чешские и азербайджанские эксперты приложили значительные усилия для разработки Соглашения в области энергетического сотрудничества между министерством энергетики Азербайджана и министерством промышленности и торговли Чехии", - отметила она.

Замминистра считает, что соглашение призвано способствовать укреплению двусторонних отношений в сфере энергетики и поддержке связей экспертов на платформе Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Подписание соглашения было отложено из-за вспышки COVID-19, но мы надеемся, что оно будет заключено в кратчайшие сроки после открытия границ", - сказала Тауберова.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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