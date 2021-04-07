БАКУ /Trend/ - Госкорпорация «Росатом» рассматривает проекты в сфере «зеленой» энергетики в Азербайджане, сообщает Trend в среду со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане.

Вопросы продвижения продукции «Росатома» на рынке Азербайджана были обсуждены 6 апреля торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым и руководителем представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане Нури Гулиевым с руководством Регионального центра ГК «Росатом» по Восточной Европе и представителями частного учреждения «Русатом – Международная Сеть».

В ходе онлайн-встречи были представлены наиболее перспективные разработки ГК «Росатом» для азербайджанского рынка в сферах жилищно-коммунального хозяйства, «зеленой» энергетики, транспорта, управления городами и предприятиями, научных исследований.

В качестве положительного опыта рассмотрены проекты, реализованные предприятиями ГК «Росатом» во многих городах России и за рубежом.

Заместитель директора Регионального центра ГК «Росатом» по Восточной Европе Владимир Горн дал пояснения по статусу проектов, прорабатываемых ГК для Азербайджана.

Было отмечено, что продукция "Росатома" имеет потенциал для применения при реализации утвержденных главой государства Национальных приоритетов социально-экономического развития «Азербайджан 2030», среди которых устойчиво развивающаяся конкурентоспособная экономика, конкурентный человеческий капитал и пространство современных инноваций, чистая окружающая среда и страна «зеленого роста».

В ближайшее время обновленные предложения корпорации будут направлены в адрес компетентных структур Азербайджана. Торгпредство России и представительство АО РЭЦ продолжат оказывать госкорпорации полномасштабное содействие в работе на азербайджанском рынке.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Fidan_Babaeva