Словацкие инвесторы отмечают потенциал в энергетическом секторе Грузии

БАКУ /Trend/ - Словацкие инвесторы видят потенциал в энергетическом секторе Грузии.

Об этом сообщили Trend в посольстве Словацкой Республики в Тбилиси.

"Страна имеет большой потенциал в области возобновляемых источников энергии, потому что Грузия является одной из ведущих стран с точки зрения водных ресурсов на душу населения и использует только 20 процентов своего потенциала. Страна также имеет большой потенциал для производства энергии ветра и солнца", – сказали в посольстве.

По словам источника, еще одну значительную инвестиционную возможность предоставляет обрабатывающая промышленность.

"Что касается подсекторов, есть привлекательные возможности для инвестиций в легкую и тяжелую промышленность, в частности в производство одежды и текстиля, транспортных и электрических компонентов, строительных материалов, красок, моющих средств, фармацевтических препаратов", – заявили в посольстве.

Двусторонние отношения между Грузией и Словакией и сотрудничество в рамках международных организаций динамично развиваются. Правовую основу для плодотворного сотрудничества в области экономики, культуры, обороны и т. д. составляют до 10 международных договоров и несколько межведомственных соглашений.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)