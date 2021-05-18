Консорциум TAP приступил к обязательной фазе рыночного тестирования

БАКУ /Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) приступил к обязательной фазе рыночного тестирования, сообщает Trend во вторник со ссылкой на консорциум.

Данная фаза началась после утверждения проектного предложения консорциума TAP, итальянского оператора системы передачи Snam Rete Gas (SRG) и греческой компании DESFA национальными регулирующими органами Греции, Албании и Италии в мае 2021 года.

«Спустя четыре с половиной месяца с момента начала прокачки газа через ТАР мы транспортировали более 2 миллиардов кубометров газа и предоставили нашим грузоотправителям безопасные и надежные услуги по транспортировке. Возможность поэтапного расширения мощностей TAP в соответствии со спросом и предложением является важной возможностью, особенно для стран региона Юго-Восточной Европы», - сказал управляющий директор консорциума TAP Лука Скьеппати.

Коммерческий директор TAP Мария Савова отмечает в свою очередь, что в настоящее время TAP предлагает три сценария расширения: ограниченное расширение (примерно 14,4 миллиарда кубометров в год), частичное расширение (примерно 17,1 миллиарда кубометров в год) и полное расширение (примерно 20 миллиардов кубометров в год).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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