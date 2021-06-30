В Азербайджане тарифы на электроэнергию для населения не изменены – Тарифный совет

БАКУ /Trend/ - Тарифы на электроэнергию для населения не изменены, сообщает в среду Trend со ссылкой на Тарифный совет Азербайджана.

«Изменения в тарифах на электроэнергию относятся к информационным центрам, которые потребляют электричество посредством линий электропередачи напряжением 35 и 110 кВ, подвергаются стабильной нагрузке и потребляют для производственных целей не менее 5 млн кВт·ч электроэнергии в день. Новый тариф не относится к населению и абонентам, которые не принадлежат группе "Население" и занимаются деятельностью, отличающейся от той, которая указана выше. Существующие тарифы по электроэнергии для населения не изменены».

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)