Азербайджан в мае текущего года экспортировал в Иран почти 85 тыс. кубометров природного газа

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в мае 2021 года экспортировал в Иран 84,05 тысячи кубометров природного газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК).

По данным ГТК, в денежном выражении экспорт азербайджанского газа в Иран в указанный период составил 3,19 миллиона долларов.

Азербайджан в январе–мае экспортировал более 9,174 миллиарда кубометров природного газа, что на 67,9 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газа составил около 1,335 миллиарда долларов.

Отметим, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-мае 2021 года составил около 11,82 миллиарда долларов, что на 6,1 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота на экспорт пришлись 7,427 миллиарда долларов, что на 6,5 процента превышает показатель января-мая 2020 года. Удельный вес экспорта составил 62,84 процента от общего объема внешнеторгового оборота.

Импорт Азербайджана в январе-мае превысил 4,3 миллиарда долларов, сократившись на 4,8 процента относительно аналогичного периода 2020 года. Удельный вес импорта во внешнеторговом обороте составил 37,16 процента.

Сальдо внешнеторгового оборота в годовом исчислении сократилось на 8,2 процента, и, оставшись положительным, составило 3,034 миллиарда долларов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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