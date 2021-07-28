Казахстан лидирует в ЦА по привлечению финансирования в водно-энергетический комплекс

БАКУ /Trend/ - Казахстан стал лидером в Центральной Азии по привлечению финансирования в развитие водно-энергетического комплекса в 2020 году, передает Trend со ссылкой на Евразийский банк развития.

Как отмечается в материале, Аналитики Евразийского банка развития провели детальное исследование инвестиционной активности в водно-энергетическом комплексе (ВЭК) Центральной Азии (ЦА). В течение трех десятилетий ослабление регионального сотрудничества было сопряжено с курсом на самодостаточность энергосистем. При этом совокупные энергетические мощности стран Центральной Азии увеличились с 42,2 ГВт в 1992 году до 53,8 ГВт в 2020 году.

Формирование энергосектора ЦА происходило в контексте реализации государственных программ в регионе. С учетом структуры собственности и специфики инвестиционных проектов в ВЭК государство играет ключевую роль в его развитии. Государства и государственные компании активно участвуют в разработке концепций развития комплекса, определяют тарифную политику, занимаются поиском источников финансирования, реализацией проектов и др.

В 2020 году лидерами по объемам инвестиций в ВЭК являлись Казахстан (2,783 млрд долл. США, или 1,6% ВВП) и Узбекистан (1,377 млрд долл. США, или 2,4% ВВП). В Таджикистане и Кыргызстане инвестиции в капитал ВЭК составили 507 млн долл. США (6,3% ВВП) и 89 млн долл. США (1,2% ВПП) соответственно.

В Таджикистане бюджетные ограничения не стали препятствием для проведения активной инвестиционной государственной политики за счет внешних заимствований. Слабые инвестиционные показатели в ВЭК Кыргызстана обусловлены ограниченными государственными доходами, а также заниженными тарифами, которые не покрывают себестоимости производства электроэнергии.

В условиях недостаточной инвестиционной привлекательности ВЭК большинства стран ЦА для частного капитала и иностранных инвесторов важным источником финансовых ресурсов для государственных инициатив выступают многосторонние банки развития (МБР). На данный момент в стадии реализации находится 104 проекта на сумму 10,2 млрд долл. США.

Лидером по объему финансирования является ЕБРР с портфелем 3,3 млрд долл. США, или 32,7% от общего объема финансирования МБР в ЦА. Следом идут ВБ — 3,0 млрд долл. США (29,6%) и АБР — 2,6 млрд долл. США (26,2%).

На долю ЕАБР и ЕФСР, ЕИБ и АБИИ в совокупности приходится 1,2 млрд долл. США (11,5%). Несмотря на борьбу с последствиями пандемии COVID-19, МБР продолжили финансирование ВЭК ЦА. В 2020 году МБР одобрено финансирование 24 проектов в ВЭК ЦА на общую сумму 1,8 млрд долл. США.

Выявленные совокупные инвестиционные предложения в энергетическом сегменте ВЭК ЦА оцениваются на текущий момент в 52,8 млрд долл. США. Из них 45,4 млрд долл. США (86,0%) приходится на сегмент генерации и 7,4 млрд долл. США на электросетевой комплекс (14,0%).

Основными целями, поставленными перед проектами, остаются безопасность энергоснабжения путем диверсификации источников энергии и наращивания традиционных для страны видов генерирующих мощностей, выход на новые рынки электроэнергии и укрепление внутренних электроэнергетических связей.

Ожидается, что реализация запланированных в ближайшее десятилетие инвестиционных проектов позволит избежать дефицита электроэнергии в регионе, несмотря на увеличение ее потребления. Профицит электроэнергии в регионе увеличится с 37,2 ТВт⋅ч в 2020 году до 45,6 ТВт⋅ч в 2030 году, что, в свою очередь, создает условия для наращивания объемов экспорта электроэнергии и выносит на повестку вопрос о том, каковы направления сбыта излишков электроэнергии.