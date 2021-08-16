В Азербайджане изучают возможность использования внесетевых систем в сфере ВИЭ - министерство

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана изучает возможность использования внесетевых технологий для передачи и распределения электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщили Trend в ведомстве.

"Внесетевые системы в сфере ВИЭ эффективны для снабжения электроэнергией регионов, которые не имеют доступа к электроэнергетической системе, а также для удовлетворения некоторой части спроса на электроэнергию за счет ее внутреннего производства", - заявили в министерстве.

По данным ведомства, Азербайджан является одной из немногих стран, полностью обеспечивших свою энергетическую безопасность.

"Благодаря реализации стратегии энергетической безопасности, основы которой были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Азербайджан добился значительных успехов в устойчивом и надежном обеспечении экономики и населения электроэнергией. Успешное продолжение этой стратегии Президентом Ильхамом Алиевым превратило Азербайджан в энергетическую державу. В результате, помимо удовлетворения внутреннего спроса, Азербайджан также экспортирует электроэнергию за границу. Азербайджан также работает над диверсификацией энергоресурсов за счет расширения использования "зеленой энергии". Например, мы подписали инвестиционное соглашение, соглашения о закупке электроэнергии и подключении к ЛЭП с компаниями Acwa Power и Masdar, а также соглашение о реализации с bp", - сказали в министерстве.

Отметим, что ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало необходимость внедрения внесетевых систем ВИЭ в рамках пилотных программ, чтобы обеспечить рентабельный доступ к электроэнергии во всех регионах Азербайджана.

"В отдаленных горных районах Азербайджана, где строительство сетевой инфраструктуры является дорогостоящим процессом, внесетевые системы ВИЭ могут быть экономически эффективным способом обеспечения электроэнергией, особенно с учетом того, что цены на них понизились в последние годы. Пилотные проекты могут быть реализованы с использованием опыта других стран. Возобновляемое тепло также может быть обеспечено в этих областях как напрямую (например, за счет чистой биоэнергии, геотермального или солнечного тепла), так и косвенно (через тепловые насосы). Правительству следует внедрить автономные технологии использования возобновляемых источников энергии в рамках пилотных программ, чтобы обеспечить рентабельный доступ к электроэнергии во всех частях страны. Эти пилотные проекты должны включать устойчивое использование местных возобновляемых источников энергии для производства тепла. Правительство могло бы рассмотреть вопрос о предоставлении льгот мелким поставщикам электроэнергии из ВИЭ для поощрения предпринимательства и создания малых предприятий в энергетическом секторе", - говорится в отчете МЭА.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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