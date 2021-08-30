Стабильная экономика Азербайджана привлекает крупнейших мировых инвесторов в сферу ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Стабильная экономика, благоприятный инвестклимат и значительные успехи в развитии бизнеса привлекли в Азербайджан крупнейших мировых инвесторов, готовых участвовать в реализации перспективных мегапроектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сказал Trend заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, эксперт Центра устойчивого развития МГИМО, кандидат экономических наук Игбал Гулиев.

По его словам, на сегодняшний день в энергосекторе Азербайджана задействованы 12 крупных компаний – BP (Великобритания), Masdar (ОАЭ), ACWA Power (Саудовская Аравия), Total Eren (Франция), Equinor (Норвегия), Quadran International (Франция), Tekfen Insaat (Турция), Al-Matub (ОАЭ), Mitsui & Co (Япония), Lucia Holding (Франция), Ansalgo Energia (Италия) и Avelar Solar Technology (Россия).

"Все эти энергокомпании подписали с Азербайджаном меморандумы о взаимопонимании и документы о сотрудничестве.

При этом министерство энергетики Азербайджана активно взаимодействует с ними как в рамках деятельности рабочих групп, проведения встреч и информационного обмена, так и в сфере совершенствования национальной нормативно-правовой базы в сфере ВИЭ", - сказал Гулиев.

Он отметил, что в Азербайджане успешно работают российские энергетические компании и углубляется кооперация в промышленной сфере.

"Таким образом, общая оценка показывает направленность экономики Азербайджана на модернизацию, участие в глобальной трансформации энергетического сектора, укрепление позиций в качестве ключевого игрока на международной арене, активное межстрановое сотрудничество, поддержание курса устойчивого развития, внедрение наукоемких и высокоинтеллектуальных технологий, обеспечение высокого уровня жизни населения", - сказал Гулиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev