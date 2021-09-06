Азербайджан играет решающую роль в обеспечении энергетической безопасности на юге ЕС – эксперт

Энергетика 6 сентября 2021 17:23 (UTC+04:00)
Азербайджан играет решающую роль в обеспечении энергетической безопасности на юге ЕС – эксперт

БАКУ/Trend/ - Азербайджан, предоставляя критически важные ресурсы нефти и газа, играет решающую роль в обеспечении энергетической безопасности не только в регионе, но и в южной части ЕС, сказал Trend сотрудник факультета аспирантуры NAVAL в Монтерее, штат Калифорния Арнольд С. Дюпюи на Расширенном симпозиуме региональной энергетической безопасности 2021 – Кавказ.

«Азербайджан, несомненно, играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности в Каспийском регионе и Центральной Азии», – сказал Дюпюи.

Он добавил, что существует большой спрос на азербайджанские нефть и газ и в других частях мира.

Напомним, что с 6 по 10 сентября 2021 года Центр передового опыта в области исследований ЕС при Университете ADA в партнерстве с Центром передового опыта НАТО в области энергетической безопасности, Высшей военно-морской школой, BP Азербайджан и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) проводит Расширенный симпозиум региональной энергетической безопасности 2021 – Кавказ.

(Автор: Фахри Вакилов, Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @vakilovfaxri

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