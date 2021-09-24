Стоимость азербайджанской нефти превысила $78 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 сентября повысилась на 1,57 доллара относительно предыдущего показателя и составила 78,5 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light увеличилась на 1,56 доллара - до 77,84 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,57 доллара, составив 73,28 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 сентября выросла на 1,62 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 76,64 доллара за баррель.

Официальный курс на 24 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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