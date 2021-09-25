Узбекнефтегаз получил приток газа из новой скважины
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Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство
Глава МИД Азербайджана встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности (ФОТО)
В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО)
Частным транспортным компаниям Ирана, осуществлявшим незаконные перевозки в Карабах, сделано предупреждение – посол
Тела ранее пропавших жителей Дашкесана обнаружены на заминированном участке в направлении Кельбаджара
В Совете ООН по инициативе Азербайджана озвучено совместное заявление о влиянии мин на права человека
В Азербайджане будут требоваться COVID-паспорта в междугородних и межрайонных пассажироперевозках, кроме Баку, Сумгайыта и Абшерона
Тертер, находившийся вдали от зоны боевых действий, подвергся многочисленным ракетным ударам - зампред комиссии ОИС
В рамках пилотного проекта в Азербайджане около 45 тыс. учеников получили школьные принадлежности (ФОТО)
Эксперты ОИС осуществляют в Агдаме миссию по расследованию преступлений Армении, совершенных в период оккупации (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в новой школе номер 88 в бакинском поселке Бина (ФОТО/ВИДЕО)
После публикации в АМИ Trend винодельческие маршруты Азербайджана включили в международный атлас главных винодельческих регионов мира