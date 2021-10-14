Узбекская холдинговая корпорация получила приток газа из двух скважин

Энергетика 14 октября 2021 17:23 (UTC+04:00)
Узбекская холдинговая корпорация получила приток газа из двух скважин
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