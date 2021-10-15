Азербайджан и Турция подписали контракт о дополнительных поставках газа (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция достигли договоренности по вопросу поставок дополнительных 11 миллиардов кубометров газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзерум. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

Министр отметил, что соглашение будет действовать до 2024 года.

Кроме того, Донмез опроверг информацию о том, что Турция якобы приобретает газ по завышенным ценам, отметив, что закупочная цена турецкой компании BOTAS соответствует текущим показателям на международном рынке и составляет менее 1 300 долларов за тысячу кубометров.

Отметим, что срок действия контракта, подписанного в 2001 году на поставку 6,6 миллиарда кубометров газа в год из Азербайджана в Турцию, истек 16 апреля 2021 года.

В настоящее время Турция покупает азербайджанский газ по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который является самым протяженным участком «Южного газового коридора». По TANAP в Турцию транспортируется шесть миллиардов кубометров газа в год. По данным министерства энергетики, с января по июль 2021 года Азербайджан экспортировал по TANAP в Турцию 3,2 миллиарда кубометров газа.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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