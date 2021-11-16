"Лукойл" и "Казмунайгаз" подписали соглашение по проекту "Каламкас-море" на Каспии
БАКУ/Trend/ - Российский "Лукойл" и казахстанский "Казмунайгаз" подписали обязывающее соглашение об основных принципах по крупному проекту "Каламкас-море" в казахстанском секторе Каспийского моря. Об этом ТАСС сказал президент и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, передает Trend.
"Подписали обязывающее соглашение об основных принципах по Каламкас-морю", - сказал он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что республика приступает к освоению морского нефтяного месторождения Каламкас-море, партнером в этом проекте станет "Лукойл".
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