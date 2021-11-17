Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных территориях Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 16:25)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание в формате видеоконференции Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend.

На заседании были рассмотрены мероприятия, проведенные для выполнения решений, принятых на прошлых заседаниях Рабочей группы.

Также участники заседания были проинформированы о поездке в город Шуша делегации в составе руководящих и должностных лиц министерства энергетики.

Кроме того, было отмечено, что выполнены поручения по теплоснабжению соответствующих зданий в городе Шуша, решены вопросы в сфере горячего водоснабжения.

Представители соответствующих государственных структур предоставили информацию о мерах, принятых на прошлой неделе по восстановлению и реконструкции энергетической инфраструктуры в городе Шуша, Агдамском, Джебраильском, Физулинском, Кяльбаджарском районах, работах по строительству подстанций, линий электропередачи, обновлению кабельных линий, установке опор ЛЭП и трансформаторов.