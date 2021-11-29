Цена нефти марки Brent достигла $75,18 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 5,01%, до $75,18 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:59, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 5,62%, до $71,98 за баррель.

К 05:07 нефть марки Brent торговалась на уровне $74,62 за баррель (+4,23%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 4,93%, до $71,51 за баррель.